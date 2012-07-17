希拉里：美以在伊朗问题上步调一致

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷7月16日电（记者 Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周一称，美国和以色列在阻止伊朗制造核弹方面“步调一致”。
耶路撒冷是希拉里亚洲及中东行的最后一站。希拉里称，她与以色列总理内塔尼亚胡就继续向伊朗施压的具体措施进行了讨论。
外界普遍认为，以色列是中东唯一拥有核武能力的国家，该国明确表示，如果外交途径无法解决伊朗核问题，将对伊朗采取打击行动。
西方国家指责伊朗秘密研制核武器，伊朗对此予以否认，坚称伊朗储备浓缩铀，只是为了发电和医用。
伊朗与大国的核谈判迄今未取得突破性进展。
希拉里称，尽管华府更倾向通过外交途径解决与伊朗的僵局，但“我们的选择是明确的，美国将动用一切力量，阻止伊朗获取核武器”。
希拉里还指责伊朗迄今未能对外交解决方式做出回应。
她在提及与内塔尼亚胡的会面时称：“完全可以说，在努力推动对伊朗的决定产生最大化影响上，我们当前步调一致。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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