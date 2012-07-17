《中国报摘》--金融时报7月17日

* 头版头条:

--中国经济基本面未变,将增强扭转经济持续下行局面、实现企稳回升的信心.在这一信心以及预期的引导下,下半年中国经济逐步回升可期.

* 其他:

--中国银监会主席助理阎庆民撰文称,中国单纯依靠信贷增长助推经济不可持续,鼓励直接融资方式支持经济增长;单纯依靠释放流动性助推经济不可持续,鼓励银行探索创新融资方式.

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行开业仪式7月16日举行.交行台北分行是迄今为止金额最大的大陆对台直接投资项目,也是交行在境外设立的第12家经营机构.交行境外资产已突破550亿美元.(完)

--整理 苏丹; 审校 杨淑祯

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