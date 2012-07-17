《中国报摘》--金融时报7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国经济基本面未变,将增强扭转经济持续下行局面、实现企稳回升的信心.在这一信心以及预期的引导下,下半年中国经济逐步回升可期.
* 其他:
--中国银监会主席助理阎庆民撰文称,中国单纯依靠信贷增长助推经济不可持续,鼓励直接融资方式支持经济增长;单纯依靠释放流动性助推经济不可持续,鼓励银行探索创新融资方式.
--交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行开业仪式7月16日举行.交行台北分行是迄今为止金额最大的大陆对台直接投资项目,也是交行在境外设立的第12家经营机构.交行境外资产已突破550亿美元.(完)
--整理 苏丹; 审校 杨淑祯
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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