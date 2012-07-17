《中国已公布新股发行上市日程表》--7月17日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/17 深 麦迪电气 300341 2,300 13.00 26.26 国金证券 7/20 7/17 深 天银机电 300342 2,500 17.00 26.98 中信建投 7/20 7/18 深 开元仪器 300338 *1,500 *27.00 *31.03 平安证券 7/23 7/19 沪 和邦股份 -- 不超过10,000 -- -- 华西证券 7/24 7/20 深 美亚光电 002690 不超过5,000 -- -- 平安证券 7/25 7/20 深 联创节能 300343 不超过1,000 -- -- 东吴证券 7/25 7/20 深 太空板业 300344 不超过2,513 -- -- 国金证券 7/25 7/23 深 石煤装备 002691 不超过5,000 -- -- 广发证券 7/26 7/24 深 红宇新材 300345 不超过2,400 -- -- 西部证券 7/27 7/27 沪 一拖股份 -- 不超过15,000 -- -- 中信证券 8/1 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/17 沪 喜 临 门 ( 603008.SS ) 5,250 12.50 29.87 中信证券 7/17 深 博 林 特 ( 002689.SZ ) 7,750 8.00 23.08 中德证券 *7/18 深 银邦股份 ( 300337.SZ ) *4,680 20.00 32.95 国盛证券 *7/18 深 润和软件 ( 300339.SZ ) *1,919 20.39 41.21 中信证券 -- 深 科恒股份 300340 -- 48.00 12.94 国信证券 7/19 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 杨淑祯