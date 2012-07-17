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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:04 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月17日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/17      深   麦迪电气   300341         2,300      13.00        26.26       国金证券  7/20
    7/17      深   天银机电   300342         2,500      17.00        26.98       中信建投  7/20
    7/18      深   开元仪器   300338        *1,500     *27.00       *31.03       平安证券  7/23
    7/19      沪   和邦股份     --    不超过10,000        --           --        华西证券  7/24
    7/20      深   美亚光电   002690   不超过5,000        --           --        平安证券  7/25
    7/20      深   联创节能   300343   不超过1,000        --           --        东吴证券  7/25
    7/20      深   太空板业   300344   不超过2,513        --           --        国金证券  7/25
    7/23      深   石煤装备   002691   不超过5,000        --           --        广发证券  7/26
    7/24      深   红宇新材   300345   不超过2,400        --           --        西部证券  7/27
    7/27      沪   一拖股份    --     不超过15,000        --           --        中信证券  8/1

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  7/17    沪    喜 临 门 (603008.SS)      5,250         12.50        29.87     中信证券  
  7/17    深    博 林 特 (002689.SZ)      7,750          8.00        23.08     中德证券  
 *7/18    深    银邦股份 (300337.SZ)     *4,680         20.00        32.95     国盛证券  
 *7/18    深    润和软件 (300339.SZ)     *1,919         20.39        41.21     中信证券 
   --     深    科恒股份   300340          --           48.00        12.94     国信证券  7/19 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 杨淑祯

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