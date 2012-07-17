(重发)〔韩国股市〕开低,现代汽车因现代重工出脱持股而下跌

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透首尔7月17日电---韩国股市周二盘初下跌超过0.5%,仅略高于1,800点的心理关卡,投资人观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否可能出台更多刺激措施.
现代汽车(005380.KS)股价挫低3.3%,此前现代重工(009540.KS)在周一表示,将出脱其在现代汽车的6.49亿美元持股.
现代重工股价小跌0.2%.
0003GMT时,韩国综合股价指数.KS11跌0.65%,报1,805.93点.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。