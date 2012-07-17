(重发)〔韩国股市〕开低,现代汽车因现代重工出脱持股而下跌

(重发以跟上红条)

路透首尔7月17日电---韩国股市周二盘初下跌超过0.5%,仅略高于1,800点的心理关卡,投资人观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否可能出台更多刺激措施.

现代汽车(005380.KS)股价挫低3.3%,此前现代重工(009540.KS)在周一表示,将出脱其在现代汽车的6.49亿美元持股.

现代重工股价小跌0.2%.

0003GMT时,韩国综合股价指数.KS11跌0.65%,报1,805.93点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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