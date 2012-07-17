〔中国经济〕宽松信贷政策效应边际递减,迫切需要财政政策跟进--银监会官员

路透北京7月17日电---中国银监会主席助理阎庆民撰文称,随着有效信贷需求的下降,宽松信贷的政策效应正在边际递减,迫切需要财政政策以及其他相关政策跟进.

中国《金融时报》周二刊发阎庆民署名文章称,"稳增长"而非"保增长"的特定要求更需多种政策互为补充.当前诸多领域迫切需要加大财税投入力度.

他表示,相当长一段时期来看,中国经济金融运行将会呈现三个特征:单纯依靠国家投资增长助推经济不可持续,鼓励民间资本进入部分垄断行业;单纯依靠信贷增长助推经济不可持续,鼓励直接融资方式支持经济增长;单纯依靠释放流动性助推经济不可持续,鼓励银行探索创新融资方式.

他建议,加快落实结构性减税政策,减轻税收负担,激发企业发展活力,增强经济发展内生动力;进一步提高微型企业和个体工商户税收起征点,对小微企业社保缴款由企业负担的部分,鼓励地方财政给予适当补助;加快扩大营业税改征增值税试点范围,减少重复征税;加快出口退税申请审核进度,缓解企业资金周转压力.

阎庆民并称,银监会将督促银行业金融机构严格落实国家房地产宏观调控政策,继续支持保障性住房项目信贷资金需求;加大消费信贷投放力度,将节能产品推广、汽车或家电以旧换新、宽带中国建设、新能源产品消费领域作为信贷支持重点等.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.

上周五中国刚公布二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.该数据也让担忧中国经济能否止跌的疑虑有所减轻.更多分析师确认二季度底部基本探明[ID:nSB1664854].

不过,包括中国国务院总理温家宝及副总理李克强在周末期间都不约而同表达了对稳经济增长的担忧.

温家宝称,当前经济还没有形成稳定回升态势,经济困难可能还会持续一段时间.[ID:nSB8550771]李克强在湖北考察时则指出,要坚持稳中求进的总基调,着力扩大内需,稳定经济增长,努力实现全年经济社会发展预期目标.[ID:nSB1667612]

中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪认为,加大政府支出的余地不大,一方面财政支出是年初预算就明确的,有法律约束,同时政府收入在减少,也限制政府扩大开支的能力,最应加强并能发挥财税作用的就是落实结构性减税,无论是对企业还是个人都能带来实质的帮助.[ID:nSB1667780](完)