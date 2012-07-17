日本东京爆发万人反核大游行

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月16日电---日本东京周一爆发反核大游行，逾10万人在市中心抗议核电，这令首相野田佳彦面临的压力加大。

当天是一年中最热的一天，但面对福岛核灾引发的核电安全担忧，示威者放弃了凉爽的空调屋，走上街头高呼日本不需要核能。

这是野田佳彦上月表示日本需重启核反应堆以来爆发的最大规模示威活动。野田佳彦上月称，日本需重启因安全检查关闭的核反应堆，以避免电力短缺冲击经济。

东京当日气温高达36.6摄氏度，野田佳彦在日本电视台讲话时说：“今天的气温达到了历史最高纪录。我们必须问问自己，没有核电是否真的能行。”

公众对核电的不信任，加上几十名议员集体出走民主党，令野田佳彦面临的压力与日俱增。

示威组织者称，共有17万人参加游行，导致东京一条主要道街水泄不通。当地媒体报导称，警方估计参加游行的人数最多是7.5万。

示威者大多是中年人，他们在二战后的经济增长期是政府的坚实拥护者。核能的利用推动日本当时的经济发展，很多人曾觉得核能不仅成本低还安全。（完）