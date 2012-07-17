〔中港个股〕农行仍将保持平稳的利润增速,尚未考虑引进战投--报载

路透上海7月17日电---上海证券报周二引述中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事会秘书李振江的话称,中国银行业的盈利增长将与宏观经济增长趋势相吻合.从总体上来看,预期农行未来仍将保持一个平稳,可持续的利润增速.

中国新资本充足率管理办法实施在即,他指出,农行已做好各项准备,将做好资本规划,加快转变经营方式,降低资本消耗,不断提升盈利水平,增强内源性资本补充能力.农行再融资窗口还没有打开,今年没有再融资计划;公司尚未考虑引进战略投资者的计划.

中国第二季国内生产总值(GDP)仅增长7.6%,增速创下逾三年来新低,造船、钢铁、光伏等行业整体陷入低迷;再加上国内推进利率市场化进程,息差缩小,这些都对国内银行业的经营环境产生不利影响.

"我觉得不良贷款虽有反弹,但不会出现恶化的迹象,因为本身不良贷款余额基数很低,已经降无可降了.加之整个银行业的拨备充足,完全可以消化掉."他指出.

农行2011年全年净利同比增长28.5%;第一季净利增速达27.6%,为434.5亿元人民币.截至3月末,农行资本充足率为12.01%,核心资本充足率为9.6%;不良贷款率为1.44%,比上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率为283.39%.

李振江还表示,上市以来农行一直保持快速增长态势,若要说有什么遗憾的话,就是上市后持续面临有挑战性的国内外宏观经济形势,股市整体波动较大,特别是银行等大盘蓝筹股持续处于低估状态.

他说,"农行的股价表现没有想象的那样亮丽,与农行的基本面有一些背离."

农业银行A股周一收报2.48元,过去一个月累计下跌6.4%.(完)