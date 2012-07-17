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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:19 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,因日圆走强损及出口类股

路透东京7月17日电---日本股市日经指数周二盘初下降,因日圆兑美元上日上涨,引发市场对出口类股的担忧.

日经指数.N225下降0.1%至8,713.95点,上周五勉力中断六日连跌之势.东证股价指数.TOPX跌0.2%,报745.08点.日本市场周一适逢假期休市.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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