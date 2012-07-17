《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

**上海证券报**

--消息人士透露,中国银监会正在着手研究资本创新工具,以拓宽商业银行资本补充渠道.计划于年底前制定并发布《创新型资本工具发行指引》,明年起与资本管理办法同步实施.该指引的推出将为商业银行开辟更为丰富的资本补充途径.

--上海证券交易所总经理助理阙波表示,上交所将大力发展债券市场,争取年内能够在上交所试点国债预发行交易.

--针对有媒体报导创业板审核"空窗"一周、创业板新股发行已暂停的情况,据记者了解,创业板新股发行并未暂停,目前创业板发行审核工作一切正常.

--农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事会秘书李振江表示,实施新的资本充足率管理办法不会对农行经营管理产生较大影响,农行今年无再融资计划,同时也没有引进战略投资者的考虑.

--格力电器(000651.SZ)公告,上半年营业总收入达到483.03亿元人民币,同比增长20.04%、归属于上市公司股东净利润达到28.71亿元,同比增长30.08%.

**人民日报**

--国土资源部部长徐绍史表示,下半年一定要坚定不移地搞好房地产调控,增加普通商品房用地的供给,坚持招拍挂制度,关注异常交易,防范异常交易,不让其干扰整个土地市场.

--全国政协经济委员会上半年宏观经济形势分析座谈会上,代表指出摆脱经济下滑的主要对策在于鼓励产业转移和产业升级;同时防止一味扩大投资刺激经济导致投资怪圈重演.

**21世纪经济报 道**

--浙江省金融办公室的工作人员向记者证实,杭州地区有600家知名民营企业近日联名上书向浙江省政府紧急求助,恳请政府帮助它们渡过因银行催贷、抽贷而面临的难关.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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