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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:55 BJT

《中国重要政经日程》--7月17日

=============================今日重要政经日程==========================

7/17(二)

--10时,国新办发布会,国家新闻出版总署副署长、国家版权局副局长阎晓宏,国务院机关事务管理局副局长李宝荣,工信部软件服务业司司长陈伟,财政部教科文司副司长孙光奇介绍省级政府机关软件正版化检查整改工作等方面情况,并答记者问.

--中国国际经济交流中心和美国全国商会在北京举行"中美企业投资与合作论坛".

=============================近日重要政经日程==========================

7/19(四)

--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.

8/8(三)

--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.

8/25(六)

--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.

9/22(六)

--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.

9/26(三)

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 尹嫄婷

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