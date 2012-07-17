《中国重要政经日程》--7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=============================今日重要政经日程==========================
7/17(二)
--10时,国新办发布会,国家新闻出版总署副署长、国家版权局副局长阎晓宏,国务院机关事务管理局副局长李宝荣,工信部软件服务业司司长陈伟,财政部教科文司副司长孙光奇介绍省级政府机关软件正版化检查整改工作等方面情况,并答记者问.
--中国国际经济交流中心和美国全国商会在北京举行"中美企业投资与合作论坛".
=============================近日重要政经日程==========================
7/19(四)
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
8/8(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
8/25(六)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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