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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在79.00下方和云区内部,关注美联储和利差交易

2358GMT

* 美元/日圆穿过一目均衡云区底部78.91,底部将上升

* 到8月7日,底部将升至79.49,技术面现在更加偏空

* 夏季利差交易的融资货币不再是日圆,美元和欧元更受青睐

* 避险情绪来袭时日圆仍是避险货币

* 支撑位在78.55-65,阻力位在78.50下方,以及6月6日和6月15日构成的双底部78.62

* 79.00左右开始压力沉重.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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