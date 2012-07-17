〔中国能源〕随着稳增长政策出台,预计下半年用电量"前低后高"--电监会

路透北京7月17日电---用电量被视为能够较为真实地反映实体经济状况,上半年电力需求增速明显回落已引起各方关注.对于下半年用电情况,中国电监会称,随着稳增长政策出台,初步判断下半年全社会用电量将呈现"前低后高"走势,并在年内实现企稳回升.

目前分析师和专家对中国经济走势看法分歧,不少专家认为中国经济二季度已是底部,但发改委宏观经济院副院长陈东琪则认为中国经济探底时点有可能延长至三季度[ID:nSB1667780].但无论经济是二季度或是三季度见底,都与下半年用电量"前低后高"的判断契合.

"虽然今年上半年全社会用电量增速放缓,但下半年,随着国家"稳增长"政策措施的相继出台和政策效应逐步显现,初步预计全年全社会用电量将达到5.1万亿千瓦时左右."新华社周一晚间引述电监委办公厅副主任俞燕山指出.

上半年的全社会用电量为23,744亿千瓦时,同比增长5.5%,但增速较上年同期下降6.7个百分点.

中国二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%.为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.

国务院总理温家宝日前表示,当前经济还没有形成稳定回升态势,"经济困难可能还会持续一段时间".

电监会在6月发布年度报告时曾提到,预计2012年全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%. (完)