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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:45 BJT

〔韩国汇市〕韩元因市场寄望美联储出台宽松举措而上涨,公债走高

路透首尔7月17日电---韩元KRW=周二盘初走高,隔夜出炉的美国6月零售销售数据疲弱,引发对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放松政策以提振经济的臆测.

0028GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,144.3,周一本地市场收于1,147.0.

韩国综合股价指数.KS11跌0.6%至1,807.85.

9月三年期韩债期货KTBc1升0.04点至105.78.

0028GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,144.3 1,147.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.5061/136 14.5139/257

韩国公债期货KTBc1* 105.78 105.74

韩国综合股价指数.KS11 1,807.85 1,817.79

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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