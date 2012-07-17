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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌向88美元,IMF下调成长预估引燃需求担忧

路透新加坡7月17日电---美国原油期货周二盘初跌向每桶88美元,暂停四日连涨走势,受累于需求放缓担忧,此前国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估,并警告前景或将愈加黯淡.

0009GMT时,美国原油期货CLc1下跌0.30美元至每桶88.13美元,上日结算价上涨1.33美元.布兰特原油LCOc1跌0.18美元至103.19美元.

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