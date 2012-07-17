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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 08:54 BJT

〔全球金市〕金价小涨,市场静候贝南克国会听证会

路透新加坡7月17日电---金价周二小涨,市场静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的国会听证会,预期将就美联储是否将推出更多刺激举措提供线索.

0034GMT,现货金XAU=小涨0.1%至每盎司1,591.65美元.

8月美国期金GCQ2几无变动,报1,591.50美元.

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