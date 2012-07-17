《全球主要国家债券发行预告》--7月17日-7月24日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/17 西班牙 12个月和18个月期国库券
7/17 1530 美国 四周期国库券
7/17 加拿大 71亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年1月4日到期的169天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年7月4日到期的350天期国库券
7/18 0120 日本 一年期贴现国库券
7/18 0600 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年6月13日到期的两年期联邦债券
7/19 0850 法国 80-90亿欧元 (票息2.5%、2015年1月15日到期的三年期BTAN债券;
票息2.5%、2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
票息1.0%、2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
7/19 0950 法国 10-15亿欧元 (票息1.3%、2019年7月25日到期的七年期OATi债券;
票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券;
票息1.8%、2040年7月25日到期的20年期OATi债券)
7/19 西班牙 票息3.3%、2014年10月31日到期的公债
票息5.5%、2017年7月30日到期的债券
票息4.3%、2019年10月31日到期的债券
7/19 0130 日本 五年期公债
7/19 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/19 英国 票息3.75%,2052年到期的公债
7/19 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
7/20 英国 国库券
7/23 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
7/23 1530 美国 13周和26周期国库券
7/23 0600 德国 30亿欧元 2013年7月24日到期的12个月期国库券
7/23 1050 法国 BTF国库券
7/23当周 英国 2044年到期的指数关联债券
7/24 西班牙 三个月和六个月国库券
7/24 0130 日本 增强流动性债券标售
7/24 1530 美国 52周期国库券
7/24 1530 美国 四周期国库券
7/24 1700 美国 两年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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