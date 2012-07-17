〔中国金融〕首例农信社破产昭示银行业风险,未来重组案绝非一家

* 首个农信社破产案进入司法程序

* 所幸债权人中不存在存款户

* 利率市场化给农信社等小型金融机构更大风险

* 分析人士称,重组或是出路但需谨慎

路透北京7月17日电---中国首个被批准破产的农信社已正式进入司法程序.在经济下行,银行不良贷款上升的情况下,分析人士认为,农信社为代表的小型金融机构压力很大,走到破产不一定,但重组路上还会有后来人.

据中国官方媒体新华社报导称,2010年底,中国银监会首次批准已停业多年的河北省肃宁县尚村农信社实施破产.2011年8月,尚村农信社向河北省沧州市中级人民法院递交了破产申请材料.

"都走到破产这一步了,即使重组方进入也没剩什么资产了.但是牌照有价值.看银监会能不能网开一面,允许原地新设村镇银行."社科院金融学博士付立春表示.

根据中国银监会的规划,从去年起将通过五年左右时间,用五年时间完成农信社股改,现有农村合作银行要全部改制为农村商业银行.

新华社报导援引法官称,尚村农信社债权债务关系较为简单,债权人中不存在存款户,职工的劳动关系问题也已经妥善解决.

已申报债权的债权人和破产管理人包括农业银行(1288.HK)(601288.SS) 吴桥县支行、北京银行(601169.SS)绿港国际中心支行等.

"农行和北京银行的身份估计既是债权人又是破产管理人,也就是说,能收回来多少就收回来多少,损失肯定是有的."付立春称,能重组还是要重组.这对当地政府和当地企业的信用重塑会有很大帮助.

银监会2010年出台《关于高风险农村信用社并购重组的指导意见》称,允许各地商业银行、农村合作金融机构、非银行金融机构及优质企业作为并购方,对于监管评级为六级以及监管评级为五B级且主要监管指标呈下行恶化趋势的农村信用社实施并购.

"新36条"实施以来,民营资本进入银行业大门也已打开,银监会表示,支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,并将村镇银行主发起行的最低持股比例由20%降低到15%.

但并购重组并非易事,2008年金融危机美国银行业破产潮创历史新高,很多并购方入主后却发现窟窿比之前预期的要大得多,反而深陷泥潭.1995年的海南发展银行,在三年的时间内兼并了28家农信社,后因到期不能支付债务,在1998年6月被央行宣布关闭,停止其一切业务活动并进入清算阶段.在海南发展银行倒闭案中,政府成为了最后收拾残局的人.

付立春坦言,银行业对任何行业的吸引力都是巨大的,坐着不动就可以3%的稳定利差.但是收购重组真的很麻烦,时间漫长且审批复杂.

**地区性金融机构严冬来袭**

经济下行周期,银行是顺周期行业的典型代表.严冬来袭,弱小的农信社和农商行等金融机构首当其冲.

金融专家赵庆明表示,相对落后地区的农信社或其他地方金融机构面临规模相对较小,管理相对落后,而政府介入较深,区域道德风险较高等多方面劣势.

"(再度出现)破产倒是不一定,但会很困难."他表示.

中国人民银行调查统计司司长盛松成周一撰文称,在利率市场化过程中,要关注中小金融机构特别是小型城商行、农信社、农商行的风险,进一步强化财务硬约束.

一位民间学者就称,未来民营资本可以控股村镇银行了,但不管村镇银行如何经营,其体小量小风险大总是事实.因此其破产的风险也大.而今后村镇银行的破产,绝不会像河北肃宁县尚村农信社那样,债权人中不存在存款户.

截至今年一季度末,按照银监会的五种银行分类,农村商业银行不良贷款余额374亿元人民币,不良贷款率1.5%,高于全行业6个百分点.不良贷款余额为连续两个季度上升.(完)