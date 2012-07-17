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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:04 BJT

〔新加坡数据〕6月非石油出口较上年同期增6.8%,升幅高于预估的2.1%

路透新加坡7月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周二发布6月非石油出口数据如下:

* 6月经季节调整的非石油出口较前月增长6.7%(路透调查为增加1.4%)

* 6月非石油出口较上年同期上升6.8%(路透调查为增长2.1%)

月份 较前月(%) 较上年同期(%)

(经季节调整)

6月 6.7 6.8

5月 -2.0* 3.2

4月 6.4 1.7

3月 -16.8 -4.3

2月 7.1 30.3

1月 -0.5 -3.4

12月 13.5 9.0

*为修正值.(完)

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--编译 王兴亚;审校 张若琪

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