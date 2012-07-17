〔新加坡数据〕6月非石油出口较上年同期增6.8%,升幅高于预估的2.1%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月17日电---新加坡国际企业发展局(IES)周二发布6月非石油出口数据如下:
* 6月经季节调整的非石油出口较前月增长6.7%(路透调查为增加1.4%)
* 6月非石油出口较上年同期上升6.8%(路透调查为增长2.1%)
月份 较前月(%) 较上年同期(%)
(经季节调整)
6月 6.7 6.8
5月 -2.0* 3.2
4月 6.4 1.7
3月 -16.8 -4.3
2月 7.1 30.3
1月 -0.5 -3.4
12月 13.5 9.0
*为修正值.(完)
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--编译 王兴亚;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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