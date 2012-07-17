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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:15 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比或测试54.50,因欧元大涨施压

0034GMT * 美元/印度卢比或将测试54.50处的支撑位,因欧元/美元大涨 * 美元/印度卢比上日国内市场报收于54.80,盘中交投区间54.765-55.38 * 油企买盘以及食品价格持续高企导致利率前景不确定,施压印度卢比 * 美元/印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投介于55.18-55.52,纽约市场收在55.16-55.19(完) --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉

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