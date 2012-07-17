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市场报道 | 2012年 7月 17日 星期二 09:14 BJT

《汇市简讯》美元指数上行走势看似脆弱,82.90为关键支撑位

0040GMT * 移动均线趋势指标显示上行走势接近极限 * 五日移动均线开始转为下跌,汇价在10日移动均线下方(切入位为83.13) * 关键支撑位为82.90,即81.43/83.82走势的38.2%费波纳奇回档技术位 * 若跌破上述支撑位,表明将向82.35/65进行修正性盘整.(完) --编译 王翔琼; 审校 艾茂林

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