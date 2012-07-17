《汇市简讯》美元/日圆未受财务大臣安住淳干预威胁讲话的影响

0058GMT * 美元/日圆并未受到财务大臣安住淳稍早讲话的影响.日本财务大臣安住淳周二表示,若汇率走势过度将果断采取措施.[ID:nSB1670526] * 79.00前方的沽盘限制了汇价上行走势. * 美联储或推出QE3的预期料盖过目前任何的干预威胁. * 投机客仍关注78.50下方的大型停止单. (完) --编译 侯向明;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=