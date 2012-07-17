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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:15 BJT

〔台湾股市〕开低33.24点,华硕电脑股价上扬

路透台北7月17日电---台湾股市周二开低0.47%,追随周边市场跌势,华硕电脑(2357.TW)上升1.1%,因有媒体报导,该公司将受惠于上周谷歌(GOOG.O)发售的Nexus 7平板电脑的强劲需求.

加权股价指数.TWII开低33.24点,报7,056.80点.上交易日下降0.2%至一个月收盘低点.

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