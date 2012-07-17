〔台湾股市〕开低33.24点,华硕电脑股价上扬

路透台北7月17日电---台湾股市周二开低0.47%,追随周边市场跌势,华硕电脑(2357.TW)上升1.1%,因有媒体报导,该公司将受惠于上周谷歌(GOOG.O)发售的Nexus 7平板电脑的强劲需求.