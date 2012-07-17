《全球重要经济事件一览表》--7月17日-7月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月17日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在参议院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).

东京--日本央行公布6月14-15日货币政策会议的会议纪录(2350).

东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan将携商务代表团到访日本(至7月21日).

悉尼--澳洲央行公布7月3日货币政策会议的会议记录(0030).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月3日执委会货币政策会议记录.

布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森出席政策简报会(1530).

布鲁塞尔--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)会见欧洲央行管理委员会委员利卡宁.

马德里--西班牙央行总裁Luis Maria Linde向西班牙议会经济事务与竞争委员会呈报西班牙央行年报.

渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率(1300).

宾夕法尼亚州ERIE--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在经济研究所一会议上,就经济前景和货币政策讲话(1715).

7月18日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).

伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).

纽约--美国财政部长盖特纳将在Delivering Alpha论坛作主题演讲(1230).

华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在美国发展中心(Center for American Progress)发表演讲,主题为"美中经济关系的挑战和机遇"(1600).

华盛顿--美国财长盖特纳在金融稳定监管委员会会议上致辞(1830).

华盛顿--美国财政部财政助理部长向参议院国土安全和政府事务委员会作证(1330).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).

7月19日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛的一小组讨论(2315).

柏林--德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请获得欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事.

7月20日(五)

芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.

7月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

7月24日(二)

巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika Foundation午餐会上发表演讲(0305).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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