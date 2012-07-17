《全球重要经济事件一览表》--7月17日-7月24日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在参议院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
东京--日本央行公布6月14-15日货币政策会议的会议纪录(2350).
东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan将携商务代表团到访日本(至7月21日).
悉尼--澳洲央行公布7月3日货币政策会议的会议记录(0030).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月3日执委会货币政策会议记录.
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森出席政策简报会(1530).
布鲁塞尔--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)会见欧洲央行管理委员会委员利卡宁.
马德里--西班牙央行总裁Luis Maria Linde向西班牙议会经济事务与竞争委员会呈报西班牙央行年报.
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率(1300).
宾夕法尼亚州ERIE--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在经济研究所一会议上,就经济前景和货币政策讲话(1715).
7月18日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).
巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).
伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).
纽约--美国财政部长盖特纳将在Delivering Alpha论坛作主题演讲(1230).
华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在美国发展中心(Center for American Progress)发表演讲,主题为"美中经济关系的挑战和机遇"(1600).
华盛顿--美国财长盖特纳在金融稳定监管委员会会议上致辞(1830).
华盛顿--美国财政部财政助理部长向参议院国土安全和政府事务委员会作证(1330).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).
7月19日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛的一小组讨论(2315).
柏林--德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请获得欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事.
7月20日(五)
芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.
7月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
7月24日(二)
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika Foundation午餐会上发表演讲(0305).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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