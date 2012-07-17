〔企业并购〕第一生命保险、大韩生命保险和宏利金融竞购ING部分业务

路透香港/东京7月16日电---知情人士对路透表示,日本第一生命保险(8750.T)、韩国大韩生命保险(088350.KS)和加拿大宏利金融(MFC.TO)已提交最后一轮出价,竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS的部分亚洲业务.

对ING亚洲保险和资产管理业务的约束性竞购截至周一,这部分业务价值约70亿美元.

出售保险业务吸引了诸多竞购方,包括香港大亨李嘉诚的小儿子李泽楷,及前友邦保险(AIA)(1299.HK)执行长Mark Wilson.这或将成为亚洲最大的保险业务交易.

ING打算出售亚洲事业,以帮助偿还2008年金融危机期间荷兰政府提供的纾困资金.自接受纾困以来,ING已在全球出售资产,筹得152亿欧元(186亿美元)的资金.

大韩生命保险表示,已出价竞购ING部分亚洲保险业务.

由执行长Mark Tucker领导的友邦保险在第一轮出价时曾表示有兴趣收购ING东南亚和韩国业务.尚不清楚该公司在最后一轮出价中是竞购这两块亚洲业务,还是只竞购其中之一.

ING的东南亚业务十分抢手,因为该地区经济成长强劲,寿险保费料将快速提高.

据一知情人士透露,第一生命保险亦向ING东南亚业务出价.该公司面临的扩大海外业务的压力不断加剧,因国内经济成长前景疲弱.

另一消息人士对路透表示,KB金融集团(105560.KS)已针对ING韩国保险业务出价.

上述竞购公司有的不予置评,有的无法联系上.ING拒绝发表评论.

周一的竞购可能为将ING亚洲业务分拆并售给不同买家打下基础.

对ING资产管理业务的最终出价周一无法核实.日兴资产管理、信安金融集团(PFG.N)、加拿大皇家银行(RY.TO)、新加坡大华银行(UOBH.SI)和宏利金融料为参与方.该资产管理业务售价或将达到6亿美元左右.(完)