〔企业并购〕第一生命保险、大韩生命保险和宏利金融竞购ING部分业务

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港/东京7月16日电---知情人士对路透表示,日本第一生命保险(8750.T)、韩国大韩生命保险(088350.KS)和加拿大宏利金融(MFC.TO)已提交最后一轮出价,竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS的部分亚洲业务.
对ING亚洲保险和资产管理业务的约束性竞购截至周一,这部分业务价值约70亿美元.
出售保险业务吸引了诸多竞购方,包括香港大亨李嘉诚的小儿子李泽楷,及前友邦保险(AIA)(1299.HK)执行长Mark Wilson.这或将成为亚洲最大的保险业务交易.
ING打算出售亚洲事业,以帮助偿还2008年金融危机期间荷兰政府提供的纾困资金.自接受纾困以来,ING已在全球出售资产,筹得152亿欧元(186亿美元)的资金.
大韩生命保险表示,已出价竞购ING部分亚洲保险业务.
由执行长Mark Tucker领导的友邦保险在第一轮出价时曾表示有兴趣收购ING东南亚和韩国业务.尚不清楚该公司在最后一轮出价中是竞购这两块亚洲业务,还是只竞购其中之一.
ING的东南亚业务十分抢手,因为该地区经济成长强劲,寿险保费料将快速提高.
据一知情人士透露,第一生命保险亦向ING东南亚业务出价.该公司面临的扩大海外业务的压力不断加剧,因国内经济成长前景疲弱.
另一消息人士对路透表示,KB金融集团(105560.KS)已针对ING韩国保险业务出价.
上述竞购公司有的不予置评,有的无法联系上.ING拒绝发表评论.
周一的竞购可能为将ING亚洲业务分拆并售给不同买家打下基础.
对ING资产管理业务的最终出价周一无法核实.日兴资产管理、信安金融集团(PFG.N)、加拿大皇家银行(RY.TO)、新加坡大华银行(UOBH.SI)和宏利金融料为参与方.该资产管理业务售价或将达到6亿美元左右.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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