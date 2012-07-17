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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:24 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索盘中料交投于41.75-41.85

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* 美元/菲律宾披索可能再度出现卖压,因海外美元走低

* 不过对菲律宾央行或介入的警惕及全球成长疑虑等因素,应可让汇价不致测试41.60低位

* 美元/菲律宾披索日内交投区间料在41.75-41.85

* 菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜交投于41.85-41.90,在纽约盘收报41.82-41.87. (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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