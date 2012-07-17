《中国债券市场每日交易备忘》--7月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息金融债9:30-10:30招标,参考收益率预测均值2.77% 国开行至多50亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标,参考收益率预测均值3.31% 国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标,参考收益率预测均值3.67% 国开行至多70亿元七年期固息金融债9:30-11:10招标,参考收益率预测均值3.91% 国开行至多70亿元10年期固息金融债9:30-11:10招标,参考收益率预测均值4.02% 大唐发电( 601991.SS )30亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和农行主承 国家电网100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和中信银行主承销 中国铝业( 2600.HK )( 601600.SS )50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和工商银行主承 华润股份10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和中国银行主承 浙江物产集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行和中信银行主承 渤海活塞( 600960.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 青岛即发集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 广州市第二公共汽车公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 中国船舶工业集团60亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行和中信证券主承 四川港航开发公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 四川水电投资经营集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 江西丰城中小企业1.7亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 神华集团200亿元九个月超短融011222001,票面利率3.09% 中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融011218002,票面利率3.38% 厦门钨业( 600549.SS )5亿元一年期短融041259042,票面利率4.22% 云南东源煤电4亿元一年期短融041259043,票面利率6.30% 金蝶软件(中国)公司4.8亿元三年期中票1282250,票面利率6.00% 芜湖市中小企业4.5亿元三年期集合票据1283017,票面利率5.35% 鄂州城市建设投资有限公司8亿元七年期固息债1280183,票面利率7.08% 广西百色开发投资集团8亿元七年期固息债1280193,票面利率6.50% 东台市交通投资建设10亿元六年期固息债1280196,票面利率7.39% 乌鲁木齐城建投资公司9亿元七年期固息债1280199,票面利率6.35% ============================================================================== 三、缴款: 开封市发展投资公司13亿元七年期固息债1280202,票面利率6.47% 中粮集团35亿元三个月期超短融 华泰集团4亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 湖州市交通投资集团15亿元15年期固息债078033付息,票面利率5.48% 河北建设投资集团18亿元15年期固息债078034付息,票面利率5.50% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债080212付息,基本利差0.75% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为进一步提高国内直接融资规模,上海证券交易所正着力于产品和机制创新.上交所总经 理助理阙波表示,争取年内能够在上交所试点国债预发行交易,并研究推出一对一回购,推进 资产证券化品种创新,推出逐笔实施交收结算模式,率先在中小企业私募债上进行试点.[ID:nSB1670438] --中国银监会主席助理阎庆民撰文称,随着有效信贷需求的下降,宽松信贷的政策效应正在 边际递减,迫切需要财政政策以及其他相关政策跟进.[ID:nSB1670440] --中国人民银行调查统计司司长盛松成表示,下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存 款、大额协议存款利率的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间, 直至最终放开上浮限制. --国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕/丁淑琴; 审校 曹巍浩/边竞/李宏薇