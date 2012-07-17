〔全球金属〕花旗下调2012年贵金属及工业金属的价格预估

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透7月16日电---花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets)研究部Citi Research周一下调对2012年贵金属及工业金属的价格预估,称因全球经济前景恶化且基本面趋疲.
Citi Research把2012年金价预估从每盎司1,720美元下调至1,645美元,并将2013年的金价预估从每盎司1,835美元下调至1,695美元.
Citi Research还把2012年银价预估从每盎司30.60美元下调至30.05美元,并把2012年白金(铂金)的价格预估从每盎司1,682美元下调至1,535美元.
其称,"由于实货市场反映了当前金融市场上的不确定性,在迈向2012年第三季的过程中,工业金属的需求前景料趋疲."
Citi Research把2012年铝价预估从每吨2,279美元下调至2,035美元,并将铜价预估从每吨8,491美元下调至7,900美元.
其表示,由于夏季来临,铝需求看似会走软,但产量仍在持续增长.
Citi Research预计2012年布兰特原油均价为每桶113美元,西德克萨斯中质油(WTI)均价为94美元,而且预计2013年布兰特原油均价为每桶99美元,WTI均价为每桶85美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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