〔全球金属〕花旗下调2012年贵金属及工业金属的价格预估

路透7月16日电---花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets)研究部Citi Research周一下调对2012年贵金属及工业金属的价格预估,称因全球经济前景恶化且基本面趋疲.

Citi Research把2012年金价预估从每盎司1,720美元下调至1,645美元,并将2013年的金价预估从每盎司1,835美元下调至1,695美元.

Citi Research还把2012年银价预估从每盎司30.60美元下调至30.05美元,并把2012年白金(铂金)的价格预估从每盎司1,682美元下调至1,535美元.

其称,"由于实货市场反映了当前金融市场上的不确定性,在迈向2012年第三季的过程中,工业金属的需求前景料趋疲."

Citi Research把2012年铝价预估从每吨2,279美元下调至2,035美元,并将铜价预估从每吨8,491美元下调至7,900美元.

其表示,由于夏季来临,铝需求看似会走软,但产量仍在持续增长.

Citi Research预计2012年布兰特原油均价为每桶113美元,西德克萨斯中质油(WTI)均价为94美元,而且预计2013年布兰特原油均价为每桶99美元,WTI均价为每桶85美元.(完)