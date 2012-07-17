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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:46 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货跳涨,因农业部估计作物优良率大降

路透悉尼7月17日电---芝加哥玉米期货周二一度上涨2%,美国政府之前预计玉米优良率创近10年来最大降幅,因1956年来最严重的乾旱造成高温天气;不利的天气状况令新作玉米期货在一月内飙升约40%.

美国农业部周报同样提振大豆期货触及合约高位,而小麦期货则追随玉米走高.

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