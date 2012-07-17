《汇市简讯》欧元/美元站上1.2300,因1.2290上方停止单被触发

0130GMT * 欧元/美元升至1.2305,此前1.2290上方停止单被触发 * 1.2305/35区间内夹杂卖单和停止单,1.2350上方有大量停止单 * 阻力位在1.2365(1.2693/1.2162走势的38.2%费波纳齐回档位).(完) --编译 石冠兰;审校 龚芳