〔中国经济〕基建项目审批仍将较快,节能环保和农田水利亦有望成重点--中证报

路透北京7月17日电---中国证券报周二报导称,由于上半年经济数据不理想,料三季度基建项目审批仍将保持较快速度.除继续加大对机场、电力、水电和轨道交通项目的审批力度外,节能环保和农田水利类基建项目亦有望成为审批重点.

为确保"稳增长",中国近两个月加快对重大项目审批速度.包括首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目获得"路条",总投资超过千亿元人民币.分析人士指出,内外需不振短期难改善,"投资拉动"有望重回政策视野.

中国证券报并称,目前有关部门正在抓紧进行《规模化节水灌溉增效示范项目"十二五"(2011-2015年)总体建设方案》的编制实施工作.由于中国高效节水灌溉工程建设总体滞后,预计下半年节水灌溉项目的资金投入力度将进一步加大.

此外,"十二五"节能环保产业发展规划已提出,将安排中央财政节能减排和循环经济专项资金支持节能减排重点工程和节能环保产业发展重点工程.业内人士预计,在下半年的审批项目中,节能环保类项目的比重将逐步提高.

中国二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%.中国国务院总理温家宝日前表示,"经济困难可能还会持续一段时间".在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.[ID:nSB1658312](完)