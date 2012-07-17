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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:47 BJT

〔标题新闻〕马来西亚7月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑26.1%至533,556吨--SGS

注:SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8IH0DI]

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