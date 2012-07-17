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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 09:56 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌向1140水准,因韩股逆转盘初跌势

0131GMT * 美元/韩元处于低位,因"风险"交易全线高涨 * 韩国综合股价指数止跌转升 * 欧元/美元重新站上1.23,澳元/美元位于1.0265上方的停止单被触发 * 美元/韩元下行至1142.7,1140水准重回视线 (完) --编译 王兴亚; 审校

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