《汇市简讯》澳元/美元走高,此前澳洲央行公布会议记录

0139GMT * 澳洲央行(RBA)会议记录保持宽松倾向,但没有暗示8月放宽政策 * 期货市场目前预计,8月降息的机率为49%,之前的预估为60% * 澳洲央行会议记录突显了全球经济成长风险,但称当前利率水平合适 * 阻力位在7月5日趋势高位1.0330 (完) --编译 兰秀娟;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=