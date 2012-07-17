〔国际油市〕2011年OPEC石油出口收入跳涨40%,今年或继续攀升

路透伦敦7月16日电---石油输出国组织(OPEC)周一公布的统计年报显示,该组织2011年石油出口收入较上年增长40%,产油国的国内生产总值(GDP)总计攀升18%.今年OPEC石油供应进一步增长,或提振收入继续上升.

上述增长反映出,去年油价上涨且许多OPEC成员的石油产出稳步攀升.

报告称,2011年OPEC石油出口额增至1.08万亿(兆)美元,2010年为7,710亿美元;以当前价值计算的GDP总和达到2.9万亿美元,2010年为2.46万亿美元.

2011年利比亚石油出口收入逆势减少,从2010年的461亿美元降至118亿美元,因受内战扰乱.

布兰特原油期货LCOc12011年均价达到每桶约111美元的纪录高位.路透调查的分析师预计,今年均价可能仅略低于108美元,同时OPEC总体产出继续攀升,预示2012年又将有非常可观的收入.

报告同时称,OPEC已证实的石油储备2011年几无变动,微增0.2%至1.19万亿桶,委内瑞拉仍是最大的储备国.

部分分析师质疑OPEC的储备数据,指出成员国曾竞相上调储备,而且部分国家多年来上报的储备数字都完全不变.(完)