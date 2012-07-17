林俊母亲称肢解视频网上传阅如同儿子被一次次谋杀

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月16日电---中国遇害留学生林俊的母亲称，林俊遭残杀的视频被传到网上这一事实意味着他的儿子“被一次又一次的谋杀”。
林俊的母亲杜芝桂称，这样的犯罪行为正在破坏加拿大是一个安全祥和国度的形象。杜女士的儿子林俊32岁，今年5月在蒙特利尔遭杀害并被肢解。
警方指控加拿大色情演员马尼奥塔（Luka Magnotta）涉嫌杀害并肢解林俊，还记录犯罪过程传到网上。马尼奥塔面临一级谋杀指控。
杜女士接受加拿大广播公司采访时说：“（犯罪）视频被传到网上，这是最让我无法忍受的痛。视频被一遍又一遍的观看，就如同我儿子被一次又一次谋杀一样。”采访是在周一晚间播出的。
“他为何还要遭遇这样的事？如此残忍的视频怎能被传到网上？这对我的家人是天大灾难和痛苦，我觉得儿子还活着，但他却被那样杀害。”
马尼奥塔已于上月初在德国被捕并引渡回加拿大，但他对所有指控都辩称无罪。杜女士称，审理过程太过漫长，他们无法等待。“如此令人发指的罪行发生在加拿大，让我重新思考这是一个什么样的地方，”她说。
杜女士和丈夫是从中国武汉赶到加拿大处理儿子遇害一事的。她称，还不知道要将儿子安葬在哪儿。
她表示说，当林俊从中国来到蒙特利尔Concordia大学读书时，他非常兴奋。
“他说，‘加拿大人非常友好，所有人来自不同地方，这里没有种族主义。’他告诉我不必担心他的安全，加拿大对移民而言是个非常安全的国家，”杜女士说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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