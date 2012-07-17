〔路透调查〕2012年金价预估进一步调降至1,685美元,白银举步维艰

* 2012年平均金价预估从每盎司1,750美元调降至1,685美元

* 今年料仍将刷新均价纪录

* 2012年白银均价料为每盎司31.67美元,2013年为32.75

路透伦敦7月16日电---周一公布的路透季度调查显示,经过走势停滞的上半年后,黄金专家进一步调降对今年金价的预估,而美元上涨以及缺乏实货需求料在今年余下时间里打击一切让金价重返去年9月纪录高位的尝试.

由于主要经济体的超宽松货币政策使得利率维持在低位,2012年黄金均价仍有望再度创下纪录新高,从而将黄金牛市延长到12年.

不过现货金价格预估中值已经从第一季末调查中的1,750美元和年初时预估的1,765美元下降至1,685美元.

尽管今年迄今现货金XAU=平均价格略高于每盎司1,640,高于去年1,565美元的均价纪录高位,但其整体表现一直平平.

第三季和第四季金价料分别攀升至1,677.50和1,750美元.29位受访者预测2013年黄金将延续涨势,平均价格料创1,791.25美元的新纪录.

与此同时,由于新投资匮乏给价格造成沉重拖累,在2011年年初表现抢眼的白银或将无法重见去年高点.

今年白银XAG=表现逊于黄金,受访者预估白银将无法重回去年每盎司35美元的平均价格水准.调查显示,白银价格预估中值为每盎司31.67美元,2013年或小涨至32.75美元.

今年上半年白银均价为每盎司31美元,第三季料维持在31美元,到第四季升至33.01美元.(完)