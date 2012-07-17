〔路透调查〕日本公债多空动向指标继续改善,一个月来首次转为正值

路透东京7月17日电---汤森路透周二公布的调查显示,日本公债市场人气连续第二周改善,关键指标一个月来首次转为正值.

但鉴于指标公债收益率(殖利率)接近九年低位,多数受访者预计变动不会太大.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从上周的负6升至正27.两周前该指标为负61,为调查自2011年6月开始进行以来的最低水准.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.760%,较周五收盘水准低0.05个基点.日本市场周一逢假期休市.

这次在线调查访问了主要机构的102名日本债市人士,有51人给出了回覆,回覆率为50%,其中有26个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等长期投资大户.

上述投资大户的多空动向指标为正31,表明乐观情绪升温,但他们给出的平均收益率估值略高,为0.770%.

10年期公债收益率周二早盘上升0.5个基点至0.770%,小步远离上周所及九年低点0.755%.

"市场或将面临修正,因指标收益率接近0.750%的关键点位,"东海东京证券首席债券策略师佐野一彦说.

9月10年期日债期货合约2JGBv1持平于144.28.(完)