〔路透调查〕日本公债多空动向指标继续改善,一个月来首次转为正值

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
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路透东京7月17日电---汤森路透周二公布的调查显示,日本公债市场人气连续第二周改善,关键指标一个月来首次转为正值.
但鉴于指标公债收益率(殖利率)接近九年低位,多数受访者预计变动不会太大.
日本公债多空动向指标JGBBBI=从上周的负6升至正27.两周前该指标为负61,为调查自2011年6月开始进行以来的最低水准.
对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.760%,较周五收盘水准低0.05个基点.日本市场周一逢假期休市.
这次在线调查访问了主要机构的102名日本债市人士,有51人给出了回覆,回覆率为50%,其中有26个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等长期投资大户.
上述投资大户的多空动向指标为正31,表明乐观情绪升温,但他们给出的平均收益率估值略高,为0.770%.
10年期公债收益率周二早盘上升0.5个基点至0.770%,小步远离上周所及九年低点0.755%.
"市场或将面临修正,因指标收益率接近0.750%的关键点位,"东海东京证券首席债券策略师佐野一彦说.
9月10年期日债期货合约2JGBv1持平于144.28.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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