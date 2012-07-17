《热点透视》银行和经济学家面临负利率挑战

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 石冠兰/王翔琼

路透伦敦7月16日电---曾经的咄咄怪事或许正在变得近乎平常:政府在以负利率借款.法国成为又一个前去投资还得倒交钱的国家.其三个月期名义利率为负0.05%,负值程度还很小,但这样的国家不只一个.瑞士、德国和丹麦都已经是负利率俱乐部成员,还有一些相对成功的国家也将很快加入.

之所以产生这些表面来看不划算的交易,直接原因是投资者极度渴望安全.他们宁愿接受微小但相对确定的损失,也不愿到风险资产中碰运气.对于非欧元区国家的债券买家而言,安全性存在于货币中.瑞郎和丹麦克朗被视作躲避欧元危机的避风港.对欧元区投资者而言,安全性存在于政府可信度相对较高的成员中.

为什么不干脆把资金放到安全的银行呢?这在过去是一种可行的做法,直到最近欧洲央行降息.最好的银行过去可以提供较低但为正值的利率,然后把现金存到欧洲央行隔夜存款,赚一点利差.既然现在欧洲央行存款利率为零,公债看上去就相对更有吸引力,即便回报为负.

这有些奇怪,但政策制定者不在乎负利率.他们应鼓励投资者和银行承担更多风险,这反过来应该能促进经济成长并带动就业.但现在供应充足的免费资金基本上都被闲置,持有人只需支付微不足道的一点成本.在欧洲央行降息后的第一周,银行在该央行的存款降低幅度仅为统计上意义不大的2%.

负的名义利率会带来问题.计算机系统可能不得不进行修改.货币市场基金或必须关闭,因其短期低风险投资将不足以弥补成本,更不用说给予基金买家正回报了.然而,这些都是聪明的金融技术人员应该有能力解决的.

实质利率为负引发的问题更难解决.欧洲和美国陷入实际负利率已经有数年了.美国联邦基金利率连续32个月低于最新公布的消费者物价指数(CPI)同比增幅,并且过去10年中有三分之二时间都是如此.

根据金融的标准经济模型,这样的负成本资金本应成为经济活动的强有力激励因素.要检验这样一项理论总是很难,但容易获得的资金似乎肯定是没有刺激借款或支出,而仅仅带来了经济学家所谓的流动性陷阱--大量供应流动性,但没人愿意去支出或投资.

对货币政策制定者来说,缺乏回应是比负名义利率要严重得多的实际问题.但若不大幅修改传统货币金融理论,找出有效政策的问题将难以得到解决.

根据最早在1940年代提出的一个模型,实质无风险利率的"自然"水准(r)等同于长期可持续的实质增长率(g)."r=g"公式有时被称之为黄金定律.当经济以健康步伐增长时,不符合自然的过高政策利率将造成通胀;利率过低则会打压经济成长.如果经济成长偏离轨道,可以利用利率将经济拉回到可持续的轨道--以高出自然水平的利率,为经济增长降温;以低于自然水平的利率,加速经济增长.

这个理论提出了很多公式,但理论本身似乎不太管用.不只是发达经济体有这个问题.一些发展中经济体的负实质政策利率接近10%,但仍能避免出现高通胀.

这则黄金定律到底哪里不对?就像多数的金融知识基础架构一样,这个定律的起源模型是根据一些非常不切实际的假设:完全竞争、单一产品、对未来的完全了解、无政府、及同质家庭.在一个受到恐惧、贪婪、无知、强势政府和复杂性左右的世界里,这个模型失败也不足为奇.

然而,学术界对货币政策失利的回应,一直都是科学史家所谓的"保住表象"--制造出各种解释和推论,好让修改过的理论能够和不协调的数字兜起来.对于一个受到良好训练的理论派经济学家而言,"实质利率与预期成长率乃放贷的决定性变数"--这个基本假设有误,几乎是不可思议的.

经济学家应以史为鉴.早在提出衡量通胀或经济成长率之前,就已经有贷款付息的行为了.事实上,主要就是因为当年提出的新经济理论,宣称借款方和放款方会不自觉得作出r与g的评估,才使得这些统计数据大行其道.

或许现在应该要进行科学史家所谓的思考模式转移了,以全新的方式看待利率.如此一来,负利率或许会带来一些正面意义.(完)