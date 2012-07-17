《Kemp专栏》布兰特原油价格劲扬掩盖油市供应充裕的事实

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月16日电---指标原油期货价格自6月底以来大幅上扬,突显布兰特原油与油市其它部分的脱节越来越明显.

涨幅之所以那么大,更多是因为北海石油生产问题,以及布兰特原油期货合约的背离特征,而不是因为伊朗紧张局势升级,或者市场期待主要央行推出更多刺激政策.

6月28日以来,布兰特原油8月合约LCOQ2每桶上涨约11美元(12%),4月初以来的失地已收复约四分之一.布兰特原油期货9月合约LCOU2亦上涨10美元(11%),也收复前一波跌幅的约四分之一失地.

但油价急涨主要体现在近月合约中,尤其是布兰特原油.于2013年和2015年到期的原油期货价格则没有出现类似涨势.

布兰特原油期货2013年12月合约LCOZ3价格同期仅涨了6.70美元(7%),2015年12月合约LCOZ5涨幅只有2.50美元(不到3%).

其它级别的原油现货价,比如越南Su Tu Den原油STD-和印尼米纳斯原油MIN-同期涨幅分别只有3.40美元(3%)和1.80美元(1.7%),其它轻质低硫原油,比如马来西亚塔皮斯原油TAP-也只上涨了7.57美元(7.8%).

因此,布兰特原油近月合约的涨势不能代表整个油市.

**具有误导性的价格信号**

评论人士及媒体通常只看布兰特和美国原油期货(WTI)的近月合约,将其视为原油价格整体走势的指标,也把它们与供需基本面变化联系在一起.

这一次,观察人士试图用以下理由来解释油价上涨:前一波价格下跌后的空头回补;欧盟实施伊朗石油禁运及禁止承保行动;中国、英国和欧元区央行的货币宽松措施;美联储推出第三轮量化宽松的预期;以及下半年供需平衡逐步收紧的判断.

但这些解释都不十分令人信服,因油价上涨大多只限于与布兰特原油相关或直接竞争的近月原油合约.更为符合逻辑的做法,是为近月布兰特期约本身的异常强势找到一个解释.

布兰特原油期货合约是以北海原油的四个品级为基础,而这些品级原油的生产和装运量在8月势将跌至纪录低点,9月也可能会异常低迷,因油田产出下滑和大量夏季检修计划.

2011年7月起开始实行的欧盟和韩国的自由贸易协定(FTA),使得英国北海原油可受惠于一条非常规的需求渠道.该协定给予英国所属北海产的原油在韩国市场3%的价格优势,在统一价格在每桶100美元左右之际,这足以抵消船运成本.

由于油田产出下滑和夏季检修影响到供应,而韩国FTA也人为地支持了需求,近月的布兰特原油期货无疑已大幅上扬.

6月21日至7月13日期间,8月布兰特原油与12月期约从贴水1.20美元变为升水2.09美元,市场反映出夏末秋初期间近月布兰特原油更趋紧张的状况.

**指标遭质疑**

在这个案例中,只专注在指标价格的变动是非常误导的,因为该价格并未提供多少关于整体油市状态的讯息.

这凸显出更深层的问题--布兰特正迅速丧失身为指标的地位.该期约涵盖的四个级别(布兰特、福尔蒂斯、奥塞贝格、伊科菲斯克)产出规模太小,而且受到许多特殊因素的影响(夏季炼厂维修、品质、自由贸易协定),因此难以代表整体原油市场.

要由单一原油级别,或一组原油级别来担任有效的指标,需要有最低流动性数量(不论是在实体或帐面上),这方面布兰特似乎还符合.但也需要有代表性.对冲者和其他该指标的使用者,必须有信心该指标和其他级别的走势之间有合理稳定且可预期的关系.

然而,近几个月来,布兰特和其他级别的差异波动颇大,布兰特的价格波动也不小.从商业的角度来看,这让布兰特越来越不适合担任对冲工具.

布兰特不太可能立刻失去指标的地位.仍有足够残余的流动性(帐面上而非实货上)能确保布兰特仍是对冲其他交易或非交易原油流动最简便的方式.但随着布兰特的走势越来越不同,其指标地位必定会面临压力.(完)