朝鲜将领李英浩被解职,执政精英或遭清洗

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月16日电---与朝鲜政权核心关系密切的军方将领李英浩（Ri Yong-ho）被解除党职，表明朝鲜新一届最高领导人金正恩及其亲信为巩固自身执政实力，或在清洗政权中的精英阶层。

金正恩的行动再次令人感到意外。上周，朝鲜国家电视台画面显示，金正恩在一位神秘年轻女子陪伴下，颇有兴致地观看流行音乐女歌手演唱会，颠覆了金氏家族以往的刻板形象，令观察家惊讶不已。

李英浩与金正恩的父亲金正日关系密切。朝中社周一报导称，朝鲜劳动党中央政治局周日举行会议，解除李英浩中央军事委员会副委员长等一切职务。

根据韩国政府数据，李英浩现年70岁。朝方称，李英浩是因病被解职。健康问题往往被用作解释高官遭解职的原因。

韩国国家统一研究院（Institute for National Unification）关注朝鲜领导层及朝鲜政策的专家Cho Min称：“这个举措很突然，你可以称之为清洗。”

美国国务院及五角大楼的发言人称，美方已经注意到相关报导，但拒绝推测朝方动机。

美国国务院发言人文特雷（Patrick Ventrell）：“我们还无法就上述报导的准确性置评，但缺乏根本方向性改变的人事变动没有太大意义。”

文特雷重申了美国的一贯立场，呼吁朝鲜重返朝核六方会谈，去核换取经济援助和外交认可。朝核六方会谈于2008年开始陷入僵局。

文特雷称，朝鲜应采取措施，包括“确认所有去核措施，解决朝鲜人民对教育和温饱的需求，而不是将稀缺资源用于核弹或其它军事项目”。

**权力斗争 原因不明**

一周前，李英浩与金正恩与军方高层在朝鲜公开出席金日成纪念活动时，他并未面带病容。

根据朝中社简短的报导，尚不清楚李英浩是否也被解除军职。

Cho表示：“原因都源于各种推测，但你也可以说，李英浩可能试图巩固自己的地位，但或许引起张成泽（Jang Song-thaek）和崔龙海（Choe Ryong-hae）不满。”

张成泽是金正恩姑父，作为金正恩首席顾问的他，据信是朝鲜真正掌权者。

崔龙海在朝鲜劳动党身居要职，权力也与日俱增。

华盛顿传统基金会（Heritage Foundation）朝鲜专家、美国前情报分析人员克林纳（Bruce Klingner）称，李英浩被解职表明，朝鲜政权内部出现权力之争。

克林纳称：“但不确定的是，谁和谁在争权。我认为，争夺的可能是权力、人员或职位，但应该不是政策。”他还表示，金正恩在发展方式上表现出一些变化，但与金正日的政策并无实质性差别。（完）