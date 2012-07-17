〔中国新债〕进出口行周五将招标增发300亿元固息债,五年和七年各半

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第10和11期金融债,分别为其今年第七期CN120307=CFXS(五年品种)和第八期CN120308=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易.具体条款如下: