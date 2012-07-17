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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:04 BJT

〔中国新债〕进出口行周五将招标增发300亿元固息债,五年和七年各半

路透上海7月17日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(20日)招标增发两期固息债,总额300亿元人民币.其中五年期和七年期增发品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第10和11期金融债,分别为其今年第七期CN120307=CFXS(五年品种)和第八期CN120308=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易.具体条款如下:

第10期 第11期

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发行金额 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标时间 7月20日10:00-11:00 7月20日10:00至11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月2日 8月8日

发行期 7月20日-8月2日 7月20日-8月8日

上市日 8月8日 8月14日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 3.49% 3.71%

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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