〔中国新债〕进出口行周五将招标增发300亿元固息债,五年和七年各半

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海7月17日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(20日)招标增发两期固息债,总额300亿元人民币.其中五年期和七年期增发品种各半.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第10和11期金融债,分别为其今年第七期CN120307=CFXS(五年品种)和第八期CN120308=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易.具体条款如下:
第10期 第11期
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发行金额 150亿元 150亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
招标时间 7月20日10:00-11:00 7月20日10:00至11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 8月2日 8月8日
发行期 7月20日-8月2日 7月20日-8月8日
上市日 8月8日 8月14日
基本承销额 无 无
增发债票面利率 3.49% 3.71%
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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