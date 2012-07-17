〔中港个股〕中国商务部称希望美国客观公正妥善处理中兴通讯遭调查事件

标题新闻：截至2月28日当周美国货币市场基金资产增加121.9亿美元，至2.651万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月17日电--针对中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)面临美国刑事调查一事,商务部新闻发言人沈丹阳称,希望美方客观公正的妥善处理.
中兴通讯是全球第五大电信设备制造商.此前有报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中兴通讯的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备.[ID:nST0527901]
商务部表示,中国与伊朗保持公开、透明的关系,有关指责缺乏依据且不公平.
中兴通讯(0763.HK)周一暴跌16.3%,此前其曾发出获利预警.周二上午基本微跌.(完)
----发稿 尹嫄婷; 撰写 苏丹; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三挫至八年半低点，伦敦可可期货也跌至2013年最低，受当前2016/17年度全球供应严重过剩的前景打压。
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。