〔中港个股〕中国商务部称希望美国客观公正妥善处理中兴通讯遭调查事件

路透北京7月17日电--针对中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)面临美国刑事调查一事,商务部新闻发言人沈丹阳称,希望美方客观公正的妥善处理.

中兴通讯是全球第五大电信设备制造商.此前有报导称,美国联邦调查局(FBI)展开针对中兴通讯的刑事调查,因怀疑后者向伊朗出售违禁的美国电脑设备.[ID:nST0527901]

商务部表示,中国与伊朗保持公开、透明的关系,有关指责缺乏依据且不公平.

中兴通讯(0763.HK)周一暴跌16.3%,此前其曾发出获利预警.周二上午基本微跌.(完)