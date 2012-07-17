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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:29 BJT

《汇市简讯》美元/人民币走高,NDF暗示人民币将继续走软

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* 进口商美元买盘和出口商暂不结汇引发人民币下跌

* 境内美元/人民币现汇报价较中间价高0.92%,7月初时为0.13%

* 离岸人民币市场受到的影响有限,尽管人民币无本金交割远期外汇(NDF)暗示其将进一步走软

* 一个月期人民币NDF与境内人民币现汇价之间的价差创2010年11月以来最宽水平.(完)

--编译 徐文焰;审校 王洋

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