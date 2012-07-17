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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:26 BJT

〔澳新汇市〕澳洲央行公布记录后澳元上升,新西兰元因CPI数据而承压

路透惠灵顿/悉尼7月17日电---澳元兑美元周二升至近两周高位,表现胜过新西兰元,此前澳洲央行公布7月会议记录,暗示其不急于降息.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0293美元,继澳洲央行记录公布,政策制定者们认为本月"不需要"降息后,一度升达1.0304美元.

目前阻力位在7月高位1.0330美元,支撑位在1.0210/20美元附近.

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