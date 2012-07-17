《热点透视》女性工程师接掌雅虎CEO帅印,处理雅虎存在意义的议题

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撰稿 Rob Cox 编译 白云

路透新加坡7月17日电---雅虎(YHOO.O)挑选了一位工程师而不是哲学家式的领导来处理雅虎存在意义的问题.这家门户网站已聘请梅耶尔(Marissa Mayer)担任下任首席执行官(CEO),她是矽谷为数不多,能从众多技术达人中脱颖而出的女性之一.她肯定有资格--毫无疑问也渴望--成为CEO级别的人物.但雅虎面临的各种问题不是靠重写电脑程式码就能轻易解决的.

这样说不是为了否认梅耶尔已取得的众多成绩.作为谷歌(GOOG.O)的第20位员工,她比任何人都更了解雅虎最大的宿敌.还在谷歌的时候,她要么密切参与过,要么负责过多种产品的开发,从核心的搜索业务和Gmail邮件服务,到提供本地内容和谷歌地图服务.

她还曾担任过谷歌发言人,出席各种会议发表讲话.谷歌是这么一家阳刚的公司,创始人是两位曾就读斯坦福大学、爱打冰球的男性工程师,董事长的恋情史则常登上矽谷八卦网站,而梅耶尔的存在给谷歌增添了一丝女性柔美气质.多年来,她能在几乎完全是男性的技术团队中担纲女王般的角色,说明她有能力为雅虎留住和吸引人才.

不过,她必须解开的谜题可不像破译雅虎首页的Javascript脚本语言那么简单.雅虎究竟是家科技公司,还是媒体和营销企业?前任CEO汤普森(Scott Thompson)曾试图两者兼得.他是装扮成工程师的推销员:他甚至因为捏造电脑科学学历而丢了饭碗.梅耶尔是科班工程师出身,但她有没有推销才能,尚不得而知.留住代理CEO的Ross Levinsohn与她并肩作战作为互补,会是个明智做法.

梅耶尔至少应该能更好地专注于解决雅虎存在的理由这个谜题.出售雅虎所持中国阿里巴巴的大部分股权这笔棘手交易,将带来约70亿美元现金.而雅虎日本也等着类似安排的执行.这两笔交易加起来似乎就占了雅虎190亿美元市值的绝大部分.

如果梅耶尔争取将交易所得资金留给公司内部使用,也不会令人意外.所有野心勃勃的新任CEO都需要钱来进行交易和推进其它项目.要实现这点,她需要先安抚在雅虎董事会谋得三个席位的对冲基金经理Dan Loeb.为股东资金勾画愿景,可是梅耶尔从来没有遇到过的任务.(完)