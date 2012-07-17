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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:38 BJT

《汇市简讯》英镑因美元疲弱而走强,初步阻力位逼近1.5700

0320GMT---

* 过去几日英镑因美元疲弱而走强,在亚洲市场延续涨势

* 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克国会证词陈述前的仓位调整,是亚洲盘变动的主要原因

* 每日动能指标显示英镑上涨,但小时图显示超买

* 稍早触及的低点1.5626美元是英镑支撑位,55日移动均线切入点1.5694则是初步阻力位,英镑趋势向上.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋

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