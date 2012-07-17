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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:40 BJT

〔东京汇市〕欧元脱离低位,对冲基金买进触发一系列止损买盘

* FED主席贝南克在国会发表证词前,美元承压

* 美国零售销售数据疲弱,市场寄望更多宽松政策

* 欧元和澳元反弹,因风险偏好略微上升

路透东京7月17日电---欧元兑美元周二上涨,因对冲基金的买进触发一系列止损买盘,导致美元指数跌至七周低位,进一步使美国零售数据疲软所引发的美元跌幅扩大.

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