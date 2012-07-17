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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:43 BJT

〔国际油市〕布兰特原油小涨,受宽松预期提振守在103美元之上

路透新加坡7月17日电---布兰特原油期货周二上涨,守在每桶103美元上方,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席将作证词陈述之际,市场冀望全球央行将有更多刺激举措.

贝南克将于周二、周三在国会宣读半年度货币政策报告,此前中国、欧元区和英国央行都已放宽政策.

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