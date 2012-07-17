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亚洲 | 2012年 7月 17日 星期二 11:46 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格小跌,但经济增长疑虑令跌幅有限

路透新加坡7月17日电---美国10年期公债周二在亚洲市场走低,但跌幅有限,上日零售销售数据疲弱提供美国经济放缓新线索.

10年期公债US10YT=RR价格约跌4/32,收益率(殖利率)报1.486%,较纽约周一尾盘升约2个基点.

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