〔中国公开市场〕逆回购量小价稳,资金趋宽央行"放水"意愿减弱

(新增交易员评论和央行公告)

* 今日进行200亿元逆回购,远小于1,550亿元的到期规模

* 流行性近日趋宽,央行"放水"意愿有所减弱

* 七天期逆回购利率持稳

* 资金面缓和后,正回购有望重启

路透北京7月17日电---中国央行公开市场今日有逾千亿元人民币的逆回购到期,但只继续进行了200亿元操作,较上周同期明显缩量,显示在近日资金面渐走宽情况下,央行主动释放流动性愿意有所减弱,仅在市场可承受范围内,以小规模操作缓和到期压力为主.

业内人士并指出,逆回购的滚动到期,以及财政存款上缴等因素,市场对未来资金面预期仍偏谨慎.不过不排除在资金缓和后,央行重启正回购操作的可能性,以平滑分布公开市场到期资金.

"现在资金面应该比较松了,不然也不会今天(逆回购)才200亿...只是结构性的,200亿也就是被几家拿的,都是前期缺口比较大,今天(逆回购)到期多的机构."深圳一银行交易员称.

央行公告称,今日公开市场进行的200亿元七天期逆回购,中标利率为3.30%,与上周持平.据统计,今日公开市场逆回购到期1,550亿元,正回购到期200亿元.仅回购一项,今日公开市场将从市场上抽离1,350亿元资金.

针对今日逆回购利率持稳,且未如7月初时明显低于资金市场同期限质押式回购利率的情况,交易员认为,一方面,有昨日申报需求时一级交易商参照当日二级市场水平,且投标日不能再进行调整的技术原因,另一方面央行的指导作用亦不可小视.

上海一银行交易员称,"对逆回购(利率)这种东西来说,还是央行指导为主."

华南一银行交易员补充认为,今日逆回购操作利率持稳在3.3%的位置,而并未明显低于二级市场,可能是央行有借利率抑制机构逆回购需求的意图.

北京时间12:17,银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为3.2777%,与上日变化不大.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 200

央票到期 50

正回购到期 400

逆回购到期 2,050

==================================== (完)